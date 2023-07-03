ОВА: Российские войска обстреляли Херсонскую область, есть раненые

Херсонская область подверглась обстрелам со стороны российских оккупантов. Они открыли огонь по поселку Киндейка, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, сообщает его Telegram.

Один из вражеских снарядов попал вблизи местной церкви.

В результате вражеских обстрелов отметили ранения супругов - 59-летний мужчина и 55-летняя женщина. Обоих раненых госпитализировали. Врачи оказывают им помощь.

Ситуация в Херсонской области

Херсон был освобожден от оккупации в ноябре 2022 года. При этом российским войскам этот факт не мешает обстреливать подконтрольную Украине часть региона из артиллерии и танков.

В частности, в результате недавних обстрелов села Белозерка ранения получили два человека. Также был и погибший.

Кроме того, после жестких ударов в ночь на 29 июня стало известно о трех пострадавших гражданских.

Боевые действия в Херсонской области

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк говорила, что российские оккупанты пытаются вернуться на позиции возле Антоновского моста. И хотя ВСУ постоянно их зачищает, враг снова туда возвращается, пытаясь увеличить количество обстрелов.