Дания передаст Украине пакет финансовой помощи: на что потратят деньги

Дания сегодня, 3 июля, объявила о пакете гражданской поддержки Украины. Его размер составляет чуть более 90 млн долларов, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление МИД Дании.

"Деньги пойдут на начало реконструкции школ, больниц и поликлиник, бомбоубежищ, водо-, тепло- и энергоснабжения, а также на поддержку населения, проживающего в районе боевых действий" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что особое внимание планируется уделить Николаеву. Цель пакета - удовлетворить насущные потребности украинцев, которые остались в стране во время войны, и одновременно создать возможность для многих перемещенных лиц вернуться в свои дома.

"Дания является одним из сильнейших партнеров Украины, и потребность в помощи для восстановления, к сожалению, огромна. Украинские дети должны иметь возможность ходить в школу, и жители должны иметь возможность получить необходимую медицинскую помощь в больнице, когда это необходимо, даже если война будет продолжаться" , - сказал Министр по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политики Дании Дэн Йоргенсен.

Помощь экономике

Пакет также включает средства для запуска украинской экономики. Через Инвестиционный фонд для развивающихся стран правительство создало в Украине механизм для инвестиций в реконструкцию ключевых секторов, таких как сельское хозяйство, энергетика и информационные технологии.

Программа развития Организации Объединенных Наций поддерживает экономическую активность и создание рабочих мест, в частности за счет увеличения поддержки ведения независимого бизнеса в Украине. Пакет поддержки подготовлен в тесном диалоге с Министром реконструкции Украины и Николаевской областной и местной властью.

Гуманитарная и экстренная помощь для Украины

Ден Йоргенсен сообщил, что Дания передает Украине гуманитарную помощь в районы, где население наиболее уязвимо и подвергается воздействию военных действий.

"Миллионы людей нуждаются в экстренной помощи, лекарствах и продовольствии, так же как необходимо разминировать шахты, чтобы мы могли получить припасы. Я особенно рад, что так много датских организаций гражданского общества готовы помочь в этой важной работе" , - сказал министр.

Помощь от Дании

Украина в рамках военной помощи получит от Германии и Дании танки Leopard 1A5 уже в ближайшие недели.

Также недавно Дания выделила более 190 млн долларов, которые пойдут на закупку артиллерийских снарядов для Украины. В пакет помощи вошли ракеты для ПВО.