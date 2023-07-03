Россия убивает: Зеленский прокомментировал суд над Саакашвили

Россия руками действующих грузинских властей убивает третьего президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя судебный процесс над Саакашвили.

"Прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили. Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения" , — подчеркнул он.

Зеленский отметил, что поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть нашу страну в течение 48 часов.

"В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михаила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров – обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей, жизнь – это базовая европейская ценность" , – добавил он.

Как сообщалось, 3 июля Михаил Саакашвили дистанционно принял участие в заседании Тбилисского суда. Политик очень похудел и напоминал узника нацистских концлагерей.