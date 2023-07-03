Глава Еврокомиссии: Евросоюз должен удвоить поддержку Украины
Европейский союз должен удвоить помощь Украине, финансовую поддержку нужно регулярно оказывать стране, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которое приводит ABC News.
"Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. Прошло почти 500 дней с момента жестокого вторжения России", - сказала фон дер Ляйен
По ее словам, сопротивление украинского народа является впечатляющим и обязанность ЕС - соответствовать этой выносливости и настойчивости.
"Это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку", - сказала она, напомнив, что комиссия предлагает выделить 50 миллиардов евро Украине и продлить поддержку до 2027 года.
Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддержка Украины необходима, как в финансовом плане, так и в военных поставках.
Помощь ЕС для Украины
По оценкам официальных лиц ЕС, институты блока и 27 государств-членов предоставили около 75 миллиардов евро в виде помощи, оружия и боеприпасов с начала войны в феврале 2022 года.
ЕС ежемесячно выделяет 1,8 млрд евро, чтобы помочь Украине сохранить свою экономику на плаву.
План на 50 млрд евро
В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.
По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше, чем 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.