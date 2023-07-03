Глава Еврокомиссии: Евросоюз должен удвоить поддержку Украины

Европейский союз должен удвоить помощь Украине, финансовую поддержку нужно регулярно оказывать стране, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которое приводит ABC News.

"Мы должны удвоить нашу поддержку Украины. Прошло почти 500 дней с момента жестокого вторжения России" , - сказала фон дер Ляйен

По ее словам, сопротивление украинского народа является впечатляющим и обязанность ЕС - соответствовать этой выносливости и настойчивости.

"Это включает в себя надежную и регулярную финансовую поддержку" , - сказала она, напомнив, что комиссия предлагает выделить 50 миллиардов евро Украине и продлить поддержку до 2027 года.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что поддержка Украины необходима, как в финансовом плане, так и в военных поставках.

Помощь ЕС для Украины

По оценкам официальных лиц ЕС, институты блока и 27 государств-членов предоставили около 75 миллиардов евро в виде помощи, оружия и боеприпасов с начала войны в феврале 2022 года.

ЕС ежемесячно выделяет 1,8 млрд евро, чтобы помочь Украине сохранить свою экономику на плаву.

План на 50 млрд евро

В июне президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала выделение пакета финансовой помощи в размере около 50 млрд евро для поддержки Украины.

По данным Bloomberg, помощь должна предоставляться в виде грантов, льготных кредитов и гарантий в течение 4 лет - с 2024 по 2027 годы. При этом размер ежегодной поддержки будет меньше, чем 18 млрд евро, которые ЕС предлагает в этом году.