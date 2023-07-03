В Кабмине уточнили детали эвакуации из прилегающей к ЗАЭС зоны

Эвакуация граждан, находящихся в зоне потенциального радиационного поражения в случае аварии на Запорожской АЭС, будет бесплатной, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

По ее словам, жители этих территорий могут бесплатно эвакуироваться в другие области Украины.

"Они (люди — ред.) могут позвонить по горячим линиям ОВА или 15 48 — к нам. Я знаю, что в пятницу звонили на горячую линию люди из Никополя, и мы сегодня организуем эвакуацию из Днепропетровской области вместе с ОВА" , – сказала Верещук.

"На сегодняшний день Запорожская ОВА — это 23 населенных пункта, 4 территориальных общины. Мы четко понимаем, сколько там детей, сколько маломобильных, сколько людей с инвалидностью, нуждающихся в дополнительном уходе. Итак, есть понимание, что делать, есть подготовительные процессы, и мы их проходим" , — добавила она.

Верещук подчеркнула, что эвакуация граждан бесплатна.

"То есть это поезда, когда люди согласятся ехать, это питание и проживание. К примеру, Закарпатье, Буковина, Львовская область уже ждут, когда есть такая потребность и люди чувствуют, что готовы ехать" , — сообщила Верещук.

На случай, если россияне совершат теракт на оккупированной Запорожской АЭС, в Украине подготовлен план эвакуации жителей нескольких областей.