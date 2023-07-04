Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если членом Альянса Украина станет после окончания войны. Об этом он заявил в интервью CNN, сообщает Украинская правда.

Зеленский сказал, что Байден является "лицом, которое принимает решение" – будет Украина в НАТО или нет.

"Он (президент США – ред.) поддерживает наше будущее в НАТО", но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат, заявил Зеленский.

На вопрос, почему бы не дождаться приглашения, Зеленский ответил, что "очень важно", чтобы Украина получила приглашение "сейчас".

"Это так важно чувствовать, что в будущем вы действительно будете рядом с союзниками" , – подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что понимает, что Украина "никогда не будет в НАТО до того, как закончится война".

"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена" , – заявил президент.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Украина сформулировала два конкретных ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности.