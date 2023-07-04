ISW: В РФ "военкоры" опасаются, что Украина может форсировать Днепр

Российские провоенные блогеры выражают беспокойство, что украинские силы способны форсировать Днепр в Херсонской области, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны, сообщает Украинская правда.

"Российские провоенные блогеры воспользовались недавней активностью Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск.

Российские "военкоры" обратились 2 июля к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить на линию фронта в Херсонской области лодки, конфискованные у браконьеров, отметив, что 10 полков и бригад группировки войск Южного военного округа "Днепр" остро нуждаются в этих судах. Глава республики Дагестан Сергей Меликов отреагировал на обращение блогеров 3 июля и приказал решить вопрос о передаче конфискованных браконьерских лодок российским войскам" , — говорится в отчете.

Как пишет ISW, один из российских "военкоров" призвал возродить флотилию "Днепр" – специальное военное речное подразделение, участвовавшее в русско-турецких войнах 1735-1739 и 1787-1792 годов, гражданской войне в России и Второй мировой войне. Он утверждает, такой шаг мог бы "значительно улучшить положение российских войск" на Херсонском направлении, и что эту группировку можно было бы усилить простыми катерами гражданского использования.

"Общая тревожная реакция российских провоенных блогеров на недавнюю украинскую активность на Днепре свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" не подготовило в достаточной степени свои войска к такому потенциалу" , — считают аналитики Института.

Отмечается, что ISW уже сообщал 2 июля, что российские "военкоры" обвиняют Минобороны РФ в неспособности обеспечить российские войска на восточном берегу необходимыми лодками и другим оборудованием, а теперь переадресовали свои просьбы о дополнительной материально-технической поддержке российским региональным руководителям.