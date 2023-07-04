В Китае хотят более тесного сотрудничества с Японией и Южной Кореей

Китай, Япония и Южная Корея должны послать четкий сигнал о сближении взаимоотношений и перегруппировке в сторону сотрудничества, чтобы противостоять "принуждению к запугиванию", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил дипломат и советник лидера Китая Ван И.

Ван И говорил об усилиях по активизации сотрудничества между тремя соседями на форуме, организованном Секретариатом трехстороннего сотрудничества – органом, созданным по соглашению между Пекином, Сеулом и Токио.

Ван И также призвал страны "воспитывать чувство стратегической автономии, поддерживать региональное единство и стабильность, сопротивляться возвращению менталитета времен холодной войны и быть свободными от принуждения запугивания и доминирования".

Хотя Ван И в своем выступлении воздержался от упоминания Соединенных Штатов, он сказал, что некоторые крупные страны за пределами региона пытались заменить единство разделением в поисках географических выгод.

"Если этой тенденции будет позволено развиваться, это не только серьезно помешает нормальному развитию трехстороннего сотрудничества, но и усилит напряженность и конфронтацию в регионе" , - добавил он.

На мероприятии в городе Циндао Ван И также призвал к ускорению переговоров о зонах свободной торговли между тремя странами.

Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Джин и глава МИД Японии Хаяси Есимаса выступили на мероприятии по видеосвязи.