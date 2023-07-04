Маск и Цукерберг получили самую большую прибыль — Bloomberg

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг возглавили список людей, которые заработали больше всего денег за первую половину 2023 года. Накануне их пригласили в римский Колизей провести современный бой гладиаторов, сообщает Новое время.

Об этом пишет Bloomberg.

В первой половине 2023 года 500 самых богатых людей мира приумножили свое состояние на 852 млрд долларов.

Согласно данным Индекса миллиардеров Bloomberg, за последние шесть месяцев каждый из участников рейтинга зарабатывал в среднем 14 млн долларов в день. Этот период оказался лучшим полугодием для богачей начиная со второй половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, обусловленного ковидом.

За полгода индекс S&P 500 вырос на 16%, а Nasdaq 100 на 39% из-за позиции инвесторов по искусственному интеллекту, которая способствовала росту акций технологических компаний.

Гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск вышел на первое место среди самых богатых людей мира, нарастив свое состояние на 96,6 млрд долларов, генеральный директор Meta Platforms Цукерберг обогатился на 58,9 млрд.

Состояние руководителя Adani Group Гаутама Адани упало за шесть месяцев на 60,2 млрд долларов.

Руководитель компании Icahn Enterprises LP Карл Икан обеднел на 13,4 млрд долларов, или на 57%, что является самым большим падением среди всех членов Индекса миллиардеров Bloomberg за этот период.