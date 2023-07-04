Под Москвой сбили два беспилотника – росСМИ

Утром 4 июля силы противовоздушной обороны сбили 2 беспилотника в районе села Валуево на территории Новой Москвы, пишут российские СМИ и Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.

По данным "Shot", два беспилотника были сбиты в районе села Валуево в Новой Москве в начале 6 часов утра.

"В оперативные службы поступило сразу несколько обращений о звуках взрыва, очевидцы сообщили, что видели обломки, которые падали. Пожара не произошло, разрушения на земле уточняются. На место выехали оперативные службы" , – пишет Telegram-канал.

По информации канала, визуальных повреждений на месте падения БПЛА не обнаружено, никто из людей не пострадал.

Как сообщает "Baza", взрывы произошли в нескольких километрах от московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД).

А издание "ТАСС" пишет, ссылаясь на экстренные службы, что в Новой Москве сбиты два беспилотника, и еще один – в Калужской области РФ.