Беспорядки во Франции: предприниматели назвали сумму убытков

За последние недели французские компании понесли убытки на сумму более 1 млрд евро из-за массовых погромов, которые охватили несколько регионов страны, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Движения предпринимателей Франции Жоффруа Ру де Безье.

Он отметил, что пока рано называть точную цифру. За время беспорядков, по оценке Движения предпринимателей, около 200 магазинов были полностью разграблены, повреждения получили 300 отделений банков, ограблено около 250 табачных лавок, некоторые объекты пострадали от поджогов и других актов вандализма. Стоит отметить, что оценка ущерба от руководителя ассоциации не включает возможные убытки для туризма.

"Видеозаписи беспорядков, распространившиеся по всему миру, наносят ущерб имиджу Франции. Всегда трудно сказать, будут ли последствия долговременными, но этим летом, как раз когда сезон выглядел многообещающим, несомненно, снизится количество бронирований" , - заявил он.

Беспорядки во Франции вспыхнули после убийства полицией 17-летнего юноши, которое произошло утром 26 июня в пригороде Парижа.

Сообщается, что погибший был за рулем и нарушил ПДД. В полиции утверждают, что офицер открыл огонь, потому что парень пытался его переехать. Однако опубликованные видео опровергают это. В ходе столкновений полиция задержала более 700 человек.