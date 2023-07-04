Под Мелитополем россияне минируют дороги и засеянные поля – ЦНС

В Мелитопольском районе Запорожской области оккупационные войска с помощью специальной военной техники продолжают устанавливать минные ограждения на засеянных полях, а также на дорогах.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

"По имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, минующий землю со скоростью 208 единиц в минуту, не раз уже был зафиксирован в полях под Мелитополем. Данные действия со стороны оккупационных войск в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа комбайн для обработки полей" , - заявили в ЦНС.

Центр национального сопротивления призывает украинцев на временно оккупированных территориях сохранять бдительность при передвижении на авто по грунтовым дорогам.