За сутки в Украине погибли почти 800 окупантов — данные Генштаба

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 770 российских военных, а также уничтожили более 30 артиллерийских систем, два танка и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили: