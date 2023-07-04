За сутки в Украине погибли почти 800 окупантов — данные Генштаба
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 770 российских военных, а также уничтожили более 30 артиллерийских систем, два танка и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 231030 (+770) человек ликвидировано,
- танков - 4059 (+2),
- боевых бронированных машин - 7908 (+9),
- артиллерийских систем - 4252 (+32),
- РСЗО - 647 (+6),
- средств ПВО - 394 (+3),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов - 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3602 (+29),
- крылатых ракет - 1264 (+0),
- кораблей / катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9),
- специальной техники – 590 (+0).