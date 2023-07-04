За сутки в Украине погибли почти 800 окупантов — данные Генштаба

За сутки в Украине погибли почти 800 окупантов — данные Генштаба
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 770 российских военных, а также уничтожили более 30 артиллерийских систем, два танка и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 231030 (+770) человек ликвидировано,
  • танков - 4059 (+2),
  • боевых бронированных машин - 7908 (+9),
  • артиллерийских систем - 4252 (+32),
  • РСЗО - 647 (+6),
  • средств ПВО - 394 (+3),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3602 (+29),
  • крылатых ракет - 1264 (+0),
  • кораблей / катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6843 (+9),
  • специальной техники – 590 (+0).

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