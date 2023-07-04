Китай ограничивает экспорт двух минералов, необходимых для микросхем – WSJ

Официальный Пекин заявил, что ограничивает экспорт продуктов, содержащих галлий и германий – металлов, критически важных для высокопроизводительных микросхем, станций 5G связи и солнечных батарей, сообщает Укринформ.

Как пишет The Wall Street Journal, этот шаг производители электроники связывают с местью КНР Соединенным Штатам и другим странам за ограничение доступа к микрочипам.

"Заявление прозвучало накануне визита министра финансов Джанет Йеллен в Китай для встречи с высокопоставленными чиновниками КНР. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что она также планирует посетить Китай в ближайшие месяцы" , — отмечает издание.

По оценкам производителей микрочипов, этот шаг китайской стороны окажет немедленный эффект на всю отрасль. Отмечается, что хотя стоимость китайского экспорта галлия и германия составляла лишь $36 млн и $54 млн соответственно, "влияние экспортных ограничений все же может быть гораздо больше".

"Китай и США находятся в конкуренции за технологическое доминирование в таких областях, как искусственный интеллект, квантовые вычисления и технологии чистой энергии" , - говорится в публикации.

США утверждают, что их меры против китайских производителей микросхем преследуют цель помешать Пекину разрабатывать технологии, которые могут дать преимущество в обороне или других сферах, которые Вашингтон считает критически важными для национальной безопасности. США поощряют своих союзников принять подобные меры. В Пекине заявляют, что эти меры направлены на сдерживание экономического роста Китая.

В кратком заявлении Минторга КНР отмечается, что новое правило вступит в силу 1 августа и будет направлено на "защиту национальной безопасности и интересов".