Россияне обстреляли Херсон, двое погибших - Офис генпрокурора

Россияне обстреляли Херсон, двое погибших - Офис генпрокурора
Фото: t.me/pgo_gov_ua

Утром 4 июля российские войска обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, около 6:00 утра вооруженные силы России совершили артобстрел города Херсон. Двое горожан - мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. Данные относительно пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.

В результате обстрела также повреждены жилые дома.

Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

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