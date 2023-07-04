Россияне обстреляли Херсон, двое погибших - Офис генпрокурора
Утром 4 июля российские войска обстреляли Херсон из артиллерии. В результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"По данным следствия, около 6:00 утра вооруженные силы России совершили артобстрел города Херсон. Двое горожан - мужчина и женщина получили травмы несовместимые с жизнью. Данные относительно пострадавших уточняются", — говорится в сообщении.
В результате обстрела также повреждены жилые дома.
Херсонская окружная прокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).