Украина не получит западные истребители до завершения контрнаступления — НАТО

Украина не получит современные западные истребители, пока не завершится ее контрнаступление, заявил глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр, сообщает Европейская правда.

Бауэр отметил, что вопрос передачи истребителей Украине "не будет решен в краткосрочной перспективе".

"Дискуссия об истребителях является важной, но она не будет решена в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления. Подготовка пилотов, подготовка технического персонала, обеспечение логистики, которая сможет поддерживать эти самолеты, не будут доступны до начала этого контрнаступления" , – подчеркнул чиновник.

По его словам, это "важно и понятно", что Украина просит западные истребители, но "мы не должны смешивать это с обсуждением контрнаступления сейчас".