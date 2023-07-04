Вдвое больше, чем в прошлом году: украинцы активно покупают новые авто

Такой рост, очевидно, связан с отсутствием массового ввоза подержанных автомобилей и нормализацией процесса поставок новых легковых автомобилей, сообщает 24 Канал.

В июне украинцы приобрели 5,7 тысяч новых легковых автомобилей. Это на 47,4% больше чем в июне 2022 года, хотя и на 1,7% меньше, чем в мае-2023.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в июне 2023 года, описали динамику рынка и определили 15 самых популярных новых легковушек месяца.

Динамика рынка новых авто

В целом с января по июнь 2023 года украинцы впервые зарегистрировали 28,6 тысяч новых легковых автомобилей, что на 55,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, июнь 2022 — июнь 2023

Большинство новых легковых автомобилей в июне (91%, 5 173 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 9% (514 шт.).

Больше новых автомобилей в течение прошлого месяца зарегистрировали в Киеве (2 005 шт.) и Киевской области (695 шт.) — вместе это почти половина (47,5%) от общего количества впервые зарегистрированных новых легковушек в июне. Также их активно регистрировали в Днепропетровской (495 шт.), Одесской (364 шт.) и Львовской (342 шт.) областях.

Продажа новых легковых автомобилей по регионам Украины, июнь 2023 года.

Меньше новых машин впервые зарегистрировали в Луганской (9 шт.), Донецкой (18 шт.), Черновицкой (40 шт.), Черниговской (53 шт.) и Волынской (55 шт.) областях.

Новые импортные легковушки

Чаще всего в июне, как и в прошлом месяце, при покупке новой легковушки украинцы выбирали Toyota (899 шт., 15,8%). Второе место занял бренд Volkswagen (531 шт., 9,3%).

На третье место опустился бренд Renault (512 шт., 9%), а на четвертом расположилась Skoda (341 шт., 6%). Замыкает первую пятерку Hyundai (337 шт., 5,9%).

Топ-15 самых популярных брендов новых легковушек в июне 2023 года

Среди моделей в шестом месяце 2023 лидером продаж остается Renault Duster (413 шт.). На втором месте разместилась Toyota RAV4 (314 шт.). Третью строчку занял электрический Volkswagen ID.4 (199 шт.).

Четвертое место по итогам июня досталось Mazda CX-5 (176 шт.). Замыкает первую пятерку Toyota Land Cruiser Prado (155 шт.).

При этом на рынке сохраняется тенденция кроссоверов: их в топ-15 большинство.

Среди новых легковушек, переоборудованных в Украине и зарегистрированных в июне, самым популярным оказался полицейский Renault Duster (151 шт.), а также гражданские Skoda Kodiaq (88 шт.) и Skoda Karoq (61 шт.), их производят на закарпатском заводе «Еврокар» методом крупноузловой сборки.