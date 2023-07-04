Украина почти вдвое увеличила импорт электроэнергии

Импорт электроэнергии в Украину в июне вырос на 85%, по сравнению с маем.﻿ В то же время, экспорт электроэнергии за этот период сократился тоже на 85%, свидетельствуют расчеты ExPro, сообщает Новое время.

В июне Украина импортировала 43,7 тысяч МВт*ч (+20 тысяч МВт*ч) к предыдущему месяцу. 41% из этого объема был поставлен из Молдовы, 59% - из Словакии. Преимущественно импорт происходил в выходные и праздничные дни, когда цена на европейских рынках опускалась до минимальных значений.

Экспорт электроэнергии в июне происходил только в течение 1−11 числа. 90% из всего объема (5600 из 6175 МВт*ч) было поставлено в Польшу. Единственным экспортером по этому направлению был ДТЭК Западэнерго. Остальная часть была экспортирована в Молдову.

В целом, за первое полугодие 2023 года было импортировано 282,5 тысяч МВт*ч, экспортировано — 143,5 тысяч МВт*ч.

Уже в начале июля вырос импорт электроэнергии, за 1−3 июля из Словакии поставлено 4960 МВт*ч.