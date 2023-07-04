Генштаб: ВСУ продолжают наступление на трех направлениях

Силы обороны Украины продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Как отметил Ковалев, украинские воины закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Враг оказывает яростное сопротивление, осуществляет постоянное перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы" , — добавил он.

По его словам, также наши воины продолжают сдерживать наступление российских оккупационных войск на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

В то же время, на Бахмутском направлении наши войска ведут наступательные действия.