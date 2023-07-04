Моди, Си и Путин обсудят вступление Ирана и Беларуси в ШОС

Лидеры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сегодня проведут онлайн-саммит, организованный Индией, чтобы расширить влияние евразийской группы за счет включения Ирана и открыть путь к членству для Беларуси. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает РБК-Украина.

Президент Китая Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин примут участие в виртуальном саммите, который станет первым появлением Путина на международном мероприятии после того, как он подавил мятеж группы наемников "Вагнера" в конце июня.

Созданная в 2001 году Китаем и Россией ШОС состоит из восьми членов и представляет собой политическую группу и группу по вопросам безопасности, которая стремится противостоять западному влиянию в Евразии. В нее вошли бывшие советские государства Центральной Азии, а позже к ним присоединились Индия и Пакистан.

В то время как Иран, как ожидается, будет принят в качестве члена, Беларусь подпишет меморандум об обязательствах, который приведет к ее членству позже. Когда обе страны, имеющие статус наблюдателя и имеющие тесные связи с Москвой, будут приняты в члены ШОС, это расширит западный фланг группировки как в Европе, так и в Азии.

Саммит проходит всего через две недели после того, как премьер-министр Индии Нарендра Моди был принят президентом США Джо Байденом с государственным визитом, и две страны назвали себя "одними из самых близких партнеров в мире".

Индия, которая в этом году председательствует в ШОС и G20, ходит по дипломатическому канату, поскольку отношения между западными странами и российско-китайское партнерство были напряженными из-за вторжения Москвы в Украину в прошлом году и растущего напористого присутствия Пекина в глобальном масштабе.