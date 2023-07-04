В Минобороны РФ заявили, что Москву атаковали 5 беспилотников

Российское Минобороны заявило, что якобы Украина атаковала Московскую область 5 беспилотниками, но якобы все они были сбиты, сообщает Украинская правда.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы" , — говорится в заявлении.

Сообщается, что якобы 4 "украинских БПЛА" на территории Новой Москвы уничтожили средствами ПВО. А еще один БПЛА якобы был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области. В Минобороны РФ уверяют, что пострадавших и разрушений нет.

Однако российский Telegram-канал Shot сообщал о пожаре в деревне Кривошеино в Новой Москве в результате падения беспилотника и публиковал соответствующие фото.