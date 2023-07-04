Силы спецопераций уничтожили три "Града" россиян возле Бахмута
Силы специальных операций ВСУ уничтожили три российских града в районе Бахмута Донецкой области. Там продолжаются тяжелые бои.
Об этом говорится в сообщении Сил специальных операций.
Операторы одного из подразделений Сил специальных операций в ходе специальной разведки обнаружили местонахождение трех единиц БМ-21 "Град" в тылу врага.
"Координаты оперативно передали собратьям из Сил обороны. Вся техника и личный состав были уничтожены "вкусными" попаданиями нашей артиллерии", — говорится в сообщении.