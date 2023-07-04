Fitch Ratings повысило рейтинг устойчивости Ощадбанка

Агентство Fitch Ratings в результате пересмотра рейтинга государственного Ощадбанка повысило рейтинг устойчивости банка с уровня сс на уровень cсс-.﻿ Об этом сообщает пресс-служба банка, сообщает Экономическая правда.

В агентстве отметили, что соответствующее решение было принято с учетом более высокой устойчивости качества активов и лучшей доходности и доходности, чем ожидалось агентством ранее.

Четыре других рейтинга Ощадбанка – долгосрочный рейтинг по национальной шкале (АА(ukr)), долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (CCC-, что на 1 нотч выше суверенного), долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте (CCC, что на 1 нотч выше суверенного) и краткосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной валюте (С) – в результате пересмотра были оставлены без изменений.

В то же время понижение испытал "рейтинг поддержки акционером", отражающий опасения агентства относительно вероятности докапитализации банка в случае существенной нехватки капитала в условиях войны и расчета на регуляторные послабления.

В Ощаде подчеркивают, что в настоящее время банк хорошо капитализирован: показатель адекватности регулятивного капитала Ощадбанка по состоянию на 1 июня 2023 составляет 13,71% при нормативе НБУ 10%.