Беспорядки во Франции: во второй раз ночь прошла относительно спокойно

Во Франции второй раз подряд ночь прошла без жестких беспорядков, сообщают об около 70 задержанных, сообщает Европейская правда.

Вечер в понедельник оказался спокойнее, чем во все предыдущие дни. Если к концу вечера в четверг в столичном регионе было более 400 задержанных, на этот раз – менее 20, а на утро цифру обновили до 72.

Впрочем, все равно зафиксировали более 200 хулиганских поджогов, 24 случая вандализма или попыток поджога зданий.

Порядок поддерживали более 45 тысяч правоохранителей.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник проведет встречу с мэрами 220 общин, где были беспорядки, чтобы выразить им свою поддержку и услышать их мнения и предложения.

После этих консультаций президент хочет "начать тщательную долгосрочную работу для глубинного понимания причин, которые привели к событиям", сообщили в Елисейском дворце.