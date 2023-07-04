Финские компании наторговали с РФ на миллиарды евро во время вторжения — СМИ

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину финские компании наторговали с Россией не менее чем на 1,5 млрд евро. Об этом говорится в расследовании редакции Yle Mot, базирующейся на таможенной статистике, полученной из торгового реестра, сообщает Новое время.

По словам расследователей, реальный торговый оборот намного больше, поскольку в выборку попала только часть финских компаний, ведущих торговлю с Россией. Кроме того, данные не исчерпывающие из-за отсутствия у расследователей информации об импорте и экспорте после 2022 года.

Часть обнаруженных в ходе расследования средств поступила на счета компаний, владельцы которых находятся под санкциями и входят в ближний круг президента РФ Путина.

По данным издания, уже после вторжения в Украину товары из Финляндии поставлялись среди прочего на крупные рудники в России.

После начала вторжения торговлю с РФ продолжили такие крупные компании как Neste и Metso Outotec; они котируются на бирже.

Позже эти компании заявили, что прекратили торговлю с РФ. Многие компании объясняют возобновление бизнеса в России трудностью продажи своих активов и исполнением контрактов, заключенных до начала войны.

Так Metso Outotec, которая предоставляет технологии и оборудование для горнодобывающей, перерабатывающей и металлообрабатывающей промышленности, объявила о прекращении поставок в Россию примерно через неделю после российского вторжения.

На практике компания продолжала торговать в России еще как минимум несколько месяцев после этого. Metso Outotec поставляла в РФ изнашиваемые запчасти и детали для оборудования.

Клиентами компании были компании подсанкционных российских олигархов. Крупнейший клиент Metso Outotec — Тайшетский алюминиевый завод, связанный с олигархом Олегом Дерипаской.

Также Metso Outotec поставляла продукцию предприятию «Удоканская медь» — одному из крупнейших мировых производителей меди, и Михайловскому железному руднику, принадлежащему компании «Металлоинвест», которая является одним из крупнейших производителей меди в России. Этими компаниями владеет подсанкионный олигарх Алишер Усманов, которого подозревают в тесных связях с Путиным.

С начала войны Финляндия импортировала из России значительное количество энергии и химических веществ.

Как отмечает издание, торговля с компаниями подсанкционных российских олигархов все еще может быть законной.

По словам Пии Сариваара, отвечающей за санкции в МИД Финляндии, торговля с компанией разрешена, если доля попавшего под санкции россиянина в ней составляет до 50%. Если компания имеет несколько подсанкционных владельцев, то их доли в целом должны превышать 50%.