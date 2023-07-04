Стартовало строительство водопроводов для областей, пострадавших от подрыва ГЭС
В Украине начались подготовительные работы к строительству магистральных водопроводов для областей, пострадавших в результате подрыва Каховской ГЭС. Как сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Проект предусматривает строительство магистральных водопроводов Карачуновское водохранилище — Кривой Рог — Южное водохранилище, Марганец — Никополь, Хортица (ДВС2) — Томаковка. Водопровод будет состоять из 3 звеньев магистрального водопровода протяженностью почти 150 км. Реализация проекта обеспечит водой не менее миллиона человек из Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.
"Сегодня вместе с командой имел возможность увидеть эту работу собственными глазами. Водопровод в буквальном смысле будет прокладываться с нуля, международные партнеры привлечены к закупке и логистике труб необходимого диаметра и насосов большой мощности. Ставим для себя амбициозную задачу — завершить работы как можно быстрее", — рассказал министр.