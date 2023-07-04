СБУ задержала жителя Николаева, который передавал РФ координаты для ударов

Служба безопасности задержала жителя Николаева, который предположительно передавал россиянам координаты для нанесения ракетных ударов по зданию СБУ и военного завода.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

"Задокументировано, что агент "охотился" за точными координатами этих объектов, а также предлагал "ударить" по ним российскими ракетами "Кинжал". Также фигурант собирал разведданные о местах дислокации и перемещения других подразделений Сил обороны в прифронтовых районах южного региона" , – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, задержанный также передавал россиянам геолокацию объектов гражданской инфраструктуры. В случае успешного выполнения задач он должен получить от ФСБ денежное вознаграждение.

Во время задержания у подозреваемого изъяли телефон с доказательсвами переписки с российской спецслужбой.

"В поле зрения агрессора он попал из-за распространения антиукраинских комментариев в прокремлевских телеграмм-каналах и призывов нанести ракетный удар по военным объектам Николаева" , — отмечают в СБУ.

Задержанному сообщили о подозрении по статьям госизмена, совершенное в условиях военного положения и законченное покушение в совершении пособничества на нарушение законов и обычаев войны. Подозреваемому грозит пожизненное заключение.