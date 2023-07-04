Данилов: Чем больше ВСУ уничтожат ресурсов РФ, тем больше территорий освободят
На этому этапе контрнаступления "задача №1" Сил обороны Украины – максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего, боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил ПВО российской оккупационной армии, сообщает Лига.net.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, "последние дни особенно урожайны".
"Сейчас война на уничтожение равна войне за километры. Больше уничтожено – больше освобождено. Чем эффективнее первое, тем больше второго", – добавил он.
Данилов резюмировал тем, что "действуем спокойно, взвешенно, шаг за шагом".