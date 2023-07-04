Депутатам Львовского облсовета перед заседанием вручили повестки

4 июля перед заседанием Львовского областного совета депутатам вручили повестки. Об этом заявил депутат Львовского облсовета Иосиф Сытник в Facebook, сообщает Украинская правда.

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП г. Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!" , — сообщил он.

Сытник не уточнил, сколько депутатов их получили.

Информацию о вручении повесток депутатам перед заседанием подтвердила начальница пресс-службы Львовского ТЦК и СП Мария Левко. По ее словам, повестки вручили в рамках мобилизационных мероприятий в Украине.