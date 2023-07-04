Индексация пенсий: кому повысят выплаты в июле

В июле должна состояться третья и последняя в этом году индексация пенсий. Рассказываем, каким категориям пенсионеров повысят выплаты, сообщает Новое время.

Повышение пенсий в июле будет проиндексировано для почти 300 тысяч представителей следующих профессий, которые вышли на пенсию по специальному закону:

— ученые;

— государственные служащие;

— народные депутаты;

— работники органов местного самоуправления.

Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров № 168 от 24 февраля 2023 года. Это очередной этап индексации, предусмотренный указанным постановлением. С 1 марта текущего года большинство видов пенсий уже повысили.

Теперь настала очередь лиц, чьи пенсии назначены по Законам О государственной службе, О службе в органах местного самоуправления, О статусе народного депутата Украины, О научной и научно-технической деятельности.

На сколько увеличат выплаты

Как и в марте, повышение пенсий должно произойти на 19,7%, или на коэффициент 1,197. Повышается только основной размер пенсии — без надбавок. Общий размер повышения не может быть меньше, чем 100 гривен. А максимальная сумма доплаты не может превышать 1500 гривен.

Не будут повышаться пенсии, размер которых составляет 20 тысяч 930 гривен, или выше. То есть индексация происходит в пределах максимального размера пенсии, который сегодня равен десяти прожиточным минимумам (2093 гривны х 10).

Возвращение к специальным пенсиям

Пенсии указанных категорий граждан не пересчитывались и не повышались уже много лет. Из-за этого многих бывших госслужащих и ученых уже перевели на обычные пенсии по возрасту.

Напомним, что такие специальные пенсии ранее назначались в размере от 60 до 90 процентов от зарплаты чиновника. Это зависело от даты назначения, потому что со временем этот процент постепенно урезался. А потом такие виды пенсии назначать вообще прекратили.

С 2015 года такие перерасчеты полностью прекратились, по крайней мере для тех, кто успел оформить пенсию по нормам Закона о государственной службе и до сих пор ее получает. Восстановить индексацию таких пенсий обещали еще с 1 марта прошлого года и даже был принят соответствующий закон. Однако вернуться к этому вопросу на практике смогли только сейчас.