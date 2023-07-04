Страны ЕС потратили более 43 млрд евро на беженцев из Украины

Правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев уже более 43 млрд евро. Такие расходы включают в себя денежные выплаты, предоставление жилья, медицинскую помощь, образовательные услуги, а также обеспечение продуктами и средствами первой необходимости.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий со ссылкой на оценки Кильского института мировой экономики.

Среди принимающих украинцев европейских стран наибольшую сумму средств потратила Польша, которая составляет более 12 млрд евро. На втором месте по этому показателю оказалась Германия. Ее расходы на украинских искателей убежища составили почти 11 млрд евро.

Значительные средства для украинцев потратили Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро) ) и Италия (1,15 млрд евро).

Также в исследовании отмечается, что большой вклад в помощь украинцам внесли обычные граждане европейских стран.