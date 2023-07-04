Гуменюк: ночью на юге ВСУ работали по лодкам оккупантов

Украинские военные работали по вражеским лодкам в ночь на вторник, 4 июля. ВСУ лишили оккупантов передвигаться по воде, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Этой ночью мы больше работали по лодкам. И снова лишили врага возможности передвигаться по воде" , - рассказала она.

По словам Гуменюк, захватчики пытаются с помощью этих лодок, "отжатых" у местного населения, разведывать действия украинских военных, для того, чтобы "сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им особенно боязно".