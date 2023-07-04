В США призвали американцев не ездить в Китай
Гражданам США следует пересмотреть поездки в Китай, поскольку есть риск незаконного задержания, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.
"Государственный департамент определил, что в КНР существует риск неправомерного задержания граждан США правительством страны", — говорится в рекомендациях госдепа.
Как пояснил представитель Госдепартамента телеканалу CNN, гражданам США было рекомендовано "пересмотреть" поездки в Китай, поскольку правительство КНР "продолжает практиковать" неправомерное задержание.