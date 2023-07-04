Во Франции за неделю бунта задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто

Во Франции с вечера 27 июня задержали почти 3500 участников беспорядков на улицах, сгорели почти 6000 автомобилей. Такие данные от Министерства внутренних дел приводит BFMTV, сообщает Украинская правда.

С начала беспорядков, спровоцированных смертью несовершеннолетнего во время дорожного контроля, правоохранители задержали 3490 человек по всей территории страны.

За это время участники бунтов сожгли около 5900 автомобилей, зафиксировали около 1100 инцидентов с поджогами или вандализмом зданий, более 12 тысяч поджогов мусорных баков, около 270 нападений на отделения полиции.

Пострадали более 800 правоохранителей и 35 пожарных, один, как сообщалось, погиб.