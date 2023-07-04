Посла Грузии вызвали в МИД Украины и попросили ехать в Тбилиси
Посла Грузии в Украине вызвали в Министерство иностранных дел в связи с состоянием заключенного Михеила Саакашвили и попросили его вернуться в Тбилиси "для консультаций", сообщает Европейская правда.
Об этом заявили в МИД.
4 июля грузинского посла Георгия Закарашвили вызвали в МИД по поручению президента Украины, где ему выразили решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Саакашвили, который является гражданином Украины.
"Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михеилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации", – сообщили в дипломатическом ведомстве.
Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.