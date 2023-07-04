Силы обороны на Бердянском направлении продвинулись вглубь до 2 км — ВСУ
Украинские военные продолжают продвигаться на таврическом направлении. В частности, на Бердянском направлении ВСУ продвинулись в глубину обороны врага до 2 км, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
Об этом заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления капитан Валерий Шершень.
"На таврическом направлении Силы обороны системно выбивают врага с позиций и продолжают продвигаться вперед. Так, на Бердянском направлении зафиксировано наибольшее продвижение в глубину врага до 2 км", - рассказал он.
По данным спикера, Силы обороны закрепляются на занятых рубежах.
"Проводим аэроразведку местности, наносим врагу поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляется контрбатарейная борьба, проводится разминирование", - отметил он.
В то же время враг оказывает "ожесточенное сопротивление", однако ВСУ системно давят на определенные участки фронта, продавливая врага.