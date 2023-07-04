Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил Александра Охрименко начальником Одесского территориального центра комплектования (ТЦК и СП). До этого Охрименко был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего в Telegram.
Залужный назвал Александра Охрименко "одним из лучших военных командиров".
"Александр - боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине", — написал Залужный.
Предыдущего военкома Одесской области Евгения Борисова уволили 28 июня после расследования журналистов об элитной недвижимости его семьи в Испании.
Ранее президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному срочно уволить Борисова, а также проверить других руководителей центров комплектования в регионах.