Залужный назначил нового руководителя Одесского ТЦК

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный назначил Александра Охрименко начальником Одесского территориального центра комплектования (ТЦК и СП). До этого Охрименко был комбригом 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

Об этом говорится﻿ в сообщении Главнокомандующего в Telegram.

Залужный назвал Александра Охрименко "одним из лучших военных командиров".

"Александр - боевой офицер, знающий армию изнутри, четко понимающий потребности на фронте и неоднократно демонстрирующий преданность военному делу и Родине" , — написал Залужный.

Предыдущего военкома Одесской области Евгения Борисова уволили 28 июня после расследования журналистов об элитной недвижимости его семьи в Испании.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному срочно уволить Борисова, а также проверить других руководителей центров комплектования в регионах.