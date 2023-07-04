Сколько женщин воюют на передовой — Минобороны

Сейчас около 5 тысяч женщин выполняют боевые задания на передовой, они отправились на фронт по собственному решению﻿. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила на Всеукраинском форуме лидерства женщин, сообщает Деловая столица.

"Война не выбирает: мужчины или женщины. Она заставила женщин защищать государство, я горжусь украинскими женщинами в ВСУ. Сейчас это 42 тысячи женщин военнослужащих, вместе с гражданскими — это более 60 тысяч. И 5 тысяч женщин на переднем крае. Война с мужским лицом, поэтому наши женщины выполняют сверхсложные задачи, занимаются тяжелой мужской работой" , — отметила она.

Маляр добавила, что они отправились на фронт по собственному решению. По ее словам, при этом в Вооруженных силах отменены все ограничения по военным специальностям, которые могут получить женщины.