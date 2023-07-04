Сколько женщин воюют на передовой — Минобороны
Сейчас около 5 тысяч женщин выполняют боевые задания на передовой, они отправились на фронт по собственному решению. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила на Всеукраинском форуме лидерства женщин, сообщает Деловая столица.
"Война не выбирает: мужчины или женщины. Она заставила женщин защищать государство, я горжусь украинскими женщинами в ВСУ. Сейчас это 42 тысячи женщин военнослужащих, вместе с гражданскими — это более 60 тысяч. И 5 тысяч женщин на переднем крае. Война с мужским лицом, поэтому наши женщины выполняют сверхсложные задачи, занимаются тяжелой мужской работой", — отметила она.
Маляр добавила, что они отправились на фронт по собственному решению. По ее словам, при этом в Вооруженных силах отменены все ограничения по военным специальностям, которые могут получить женщины.
"Это женщины сверхсильные, и мы это демонстрируем миру. У нас сняты все ограничения по профессиям, которыми могут овладеть в ВСУ женщины. Теперь женщины у нас танкисты, артиллеристы, снайперы и тому подобное. И это — мощная украинская сила", — подчеркнула Маляр.