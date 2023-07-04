Растаможка авто за время войны принесла в госбюджет 35 млрд грн

За год после отмены льгот на растаможку авто поступления в госбюджет от ввоза транспортных средств составили 35,32 млрд грн. Об этом сообщил﻿ заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк.

По его словам, за год в Украину было завезено с растаможкой 255 798 транспортных средств, что принесло в бюджет более 35 млрд грн.

Нардеп также отметил, что, по его мнению, нужно существенно уменьшить цену растаможки и пропорционально это переложить в акциз на топливо.