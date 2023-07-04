Британии запретила использовать деньги от продажи "Челси" не в Украине

﻿Средства от продажи футбольного клуба "Челси" российского олигарха Романа Абрамовича можно будет использовать только на территории Украины, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава фонда, который будет заниматься распределением этих денег, бывший исполнительный директор Unicef в Великобритании Майк Пенроуз в своей статье для The Times.

По словам Пенроуза, британское правительство сообщило фонду, что из-за соглашения с ЕС деньгами можно будет распоряжаться, только если их будут передавать в "географических границах Украины".

Он добавил, что Фонд не сможет рассматривать запросы помощи украинцам, которые находятся в других странах. Пенроуз выступил за выделение денег "всем жертвам" конфликта и его последствий.

Он подчеркнул, что перевод средств в Россию или Белорусь невозможен из-за санкций.

"Мы не смогли бы выделять средства России или Беларуси, или учреждениям, связанным с их правительствами, или лицам, попавшим под санкции, поскольку это нарушило бы закон о санкциях" , — подчеркнул Пенроуз.

Также он уточнил, что в таком случае у правительства был бы наблюдатель в фонде, способный выдвигать возражения по любому проекту, который, по их мнению, может противоречить закону о санкциях.

Он объяснил, что фонд собирается направить средства на законные гуманитарные программы, которые являются прозрачными и подотчетными и оказывают помощь только гражданским лицам, пострадавшим в результате этого конфликта.

Ранее сообщалось, что Евросоюз настаивает на том, чтобы деньги от продажи ФК "Челси" Романа Абрамовича были потрачены непосредственно в Украине, а не на помощь пострадавшим от конфликта.