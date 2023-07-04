Путин заверил азиатских союзников в стабильности своего режима

Владимир Путин заверил азиатских лидеров в стабильности и единстве России в своем первом выступлении на международном форуме после того, как в прошлом месяце страну потряс вооруженный мятеж.﻿ Об этом, со ссылкой на Reuters, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Российский народ консолидирован как никогда" , - заявил Путин на виртуальном заседании Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую также входят Китай и Индия.

По его словам, "российские политические круги и все общество ярко продемонстрировали свое единство и повышенное чувство ответственности за судьбы отечества, когда единым фронтом отреагировали на попытку вооруженного мятежа".

Бунт Пригожина

Акцент Путина на единстве России на встрече с ключевыми союзниками, по-видимому, показывает, насколько он стремится развеять любые сомнения относительно своего собственного авторитета на мировой арене после мятежа, который возглавил основатель группы наемников "Вагнера" Евгений Пригожин в конце прошлого месяца.

Бойцы "Вагнера" 24 июня быстро взяли под свой контроль Ростов-на-Дону и двинулись в сторону Москвы, бросив Путину самый серьезный вызов его власти с тех пор, как он стал верховным лидером России в последний день 1999 года.

Люди приветствовали наемников Пригожина в Ростове. Сам Путин и его окружение сбежали из Москвы. Силовики либо молчали, либо делали двусмысленные заявления.

Мятеж был подавлен в результате сделки, заключенной при посредничестве президента Беларуси Александра Лукашенко. С тех пор Путин неоднократно поблагодарил свою армию и службы безопасности за предотвращение хаоса и гражданской войны.

Виртуальная встреча ШОС

В своем выступлении Путин поблагодарил членов ШОС, которые, по его словам, выразили поддержку его усилиям "по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан".

Он сказал им, что Россия будет противостоять давлению, санкциям и "провокациям" Запада в связи с войной против Украины.

По его словам, Москва планирует активизировать связи с ШОС и поддерживает переход на расчеты в местных валютах во внешней торговле.

Россия рассматривает такие страны, как Китай, Индия и Иран (новый член ШОС) как ключевых партнеров в противостоянии Соединенным Штатам и в сопротивлении тому, что они представляют как попытки США диктовать мировой порядок.

Опросы общественного мнения после бунта Пригожина

Данные независимого "Левада-центра" свидетельствуют, что мятеж Пригожина не сказался на рейтинге Путина. По данным открытого вопроса (респондентов просили самим назвать несколько политиков, которым они больше всего доверяют) в июне уровень доверия Владимиру Путину не изменился и составил 42%, Михаилу Мишустину - 17% (в мае - 18%), Сергею Лаврову - 14% (как и в мае), Сергею Шойгу - 8% (в мае - 10%, при этом он сохраняет 4-е место в рейтинге наиболее популярных российских политиков).

Из значительных изменений социологи отмечают снижение рейтинга Евгения Пригожина с 4% до 2% (который теперь находится на грани выбывания из десятки наиболее популярных политиков).