В ВСУ рассказали, как военный из "Джавелина" сбил российский Ка-52

Российский разведывательно-ударный вертолет КА-52 "Аллигатор" сбил боец на псевдо "Маяк" – командир мобильного подразделения противотанкистов 36 отдельной бригады морской пехоты, в общей сложности этот военный уже уничтожил пять единиц российской бронированной техники, сообщает Радио Свобода.

Об этом заявил спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень.

"Событие произошло 2 июля на Бердянском направлении. "Аллигатор" шел на максимально низкой высоте, скрываясь от систем ПВО. Офицер расчета, заметив цель, навелся с подручного американского ПТРК "Джавелин" и произвел результативный пуск. Ранее этот молодой офицер представил себя как искусный стрелок на Авдеевском направлении и имеет в своем наследии уничтоженных пять единиц бронированной тяжелой техники" , – рассказал Шершень.

Также он напомнил, что в июне другой боец из этой бригады, по псевдо "Лето", также уничтожил Ка-52, но с ПЗРК "Игла".

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