Российская ДРГ пыталась проникнуть на Сумщину, погибли мирные — ОК "Север"

В понедельник, 3 июля, российская диверсионно-разведывательная группа пыталась проникнуть в Сумскую область. В результате попытки ДРГ прорваться через границу двое мирных жителей погибли, еще один получил ранения, сообщает Зеркало недели.

Об этом заявили в оперативном командовании "Север".

"Российские войска совершили очередной террористический акт в отношении местного населения Сумской области. 3 июля стало известно о гибели двух жителей приграничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства. Не достигнув цели, враг, в своей привычной манере, открывает огонь по гражданскому населению с целью устрашения" , - сообщили в ОК "Юг".

Расследование обстоятельств ситуации продолжается. Военные призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, находящихся близко к врагу. Это минимизирует угрозу жизни и здоровью.