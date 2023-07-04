Санду призвала Грузию разрешить Саакашвили лечение за границей
Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на состояние здоровья заключенного экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, сообщает Европейская правда.
Лидер Молдовы отметила в Twitter, что глубоко взволнована "тревожными" кадрами с бывшим руководителем Грузии в суде.
По ее словам, это свидетельство серьезного ухудшения здоровья Саакашвили во время пребывания в тюрьме.
"Призываю грузинские власти предоставить приоритет его благополучию и срочно обеспечить ему доступ к жизненно важному лечению за рубежом" , - подчеркнула Санду.