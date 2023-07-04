Санду призвала Грузию разрешить Саакашвили лечение за границей

Санду призвала Грузию разрешить Саакашвили лечение за границей
Фото: грузинские СМИ

Президент Молдовы Мая Санду отреагировала на состояние здоровья заключенного экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, сообщает Европейская правда.

Лидер Молдовы отметила в Twitter, что глубоко взволнована "тревожными" кадрами с бывшим руководителем Грузии в суде.

По ее словам, это свидетельство серьезного ухудшения здоровья Саакашвили во время пребывания в тюрьме.

"Призываю грузинские власти предоставить приоритет его благополучию и срочно обеспечить ему доступ к жизненно важному лечению за рубежом" , - подчеркнула Санду.

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