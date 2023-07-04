Россияне продают недвижимость в Финляндии из-за ограничений на въезд – СМИ

После сообщений об усилении ограничений для россиян на въезд в Финляндию на сайте Avito стало больше объявлений о продаже дач, сообщает Укринформ.

Об этом пишет финское издание Yle.

Объявление о продаже финской недвижимости объединяет то, что продавцы готовы принять оплату в рублях, а также часто они предлагают обмен на недвижимость в России. К примеру, на продажу выставлен коттедж в Савитайпале стоимостью чуть менее 160 тыс. евро, дом в Раутярве за 62 тыс. евро, даже элитный коттедж стоимостью более миллиона евро.

Представитель риелторской компании Remax Мика Лайтинен заявил, что россияне хотят продать или обменять свою финскую недвижимость.

В конце июня Комитет по внешней политике и политике безопасности Госсовета и президент республики Саули Нииностио рассмотрели ограничения на въезд для россиян в Финляндию и Шенгенскую зону через Финляндию. Было решено продлить действующие ограничения, а также усилить их. Ограничения на въезд будут касаться россиян, имеющих в стране недвижимость и абитуриентов.