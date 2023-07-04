Украина будет рассматривать разные типы самолетов — Игнат
Украина будет рассматривать другие типы самолетов, кроме F-16, которые могли бы усилить боевые возможности авиации. В частности, страна может размышлять о возможности получить F-18 как второй тип самолета на вооружении, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Он отметил, что все запросы по авиации, которые предоставляла Украина, сформированы.
"Я не могу ничего сказать о F-18, но Украина рассматривала и будет рассматривать в дальнейшем и другие типы авиационной техники, которые могли бы усилить боевые возможности авиации Воздушных сил", - сказал спикер.
Игнат отметил, что F-16 - это легкий многоцелевой самолет с одним двигателем. При этом многофункциональные самолеты с двумя двигателями, такие как F-18, F-15 или Eurofighter Typhoon - это самолеты, которые имеют больший радиус применения и могут нести большее вооружение.
По словам спикера Воздушных сил, F-18 вполне вероятно будет рассматриваться как второй тип самолета на вооружении.
"Но на данном этапе мы не можем распылять все силы и средства, когда мы ведем боевые действия. Мы определились с тем самолетом, который может быстрее прийти, обеспечить нам преимущество в воздухе и оказать поддержку наземным войскам. Это самолет F-16, который есть где взять и мы можем его освоить в короткие сроки", - добавил он.