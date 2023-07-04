Украина будет рассматривать разные типы самолетов — Игнат

Украина будет рассматривать другие типы самолетов, кроме F-16, которые могли бы усилить боевые возможности авиации. В частности, страна может размышлять о возможности получить F-18 как второй тип самолета на вооружении, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что все запросы по авиации, которые предоставляла Украина, сформированы.

"Я не могу ничего сказать о F-18, но Украина рассматривала и будет рассматривать в дальнейшем и другие типы авиационной техники, которые могли бы усилить боевые возможности авиации Воздушных сил" , - сказал спикер.

Игнат отметил, что F-16 - это легкий многоцелевой самолет с одним двигателем. При этом многофункциональные самолеты с двумя двигателями, такие как F-18, F-15 или Eurofighter Typhoon - это самолеты, которые имеют больший радиус применения и могут нести большее вооружение.

По словам спикера Воздушных сил, F-18 вполне вероятно будет рассматриваться как второй тип самолета на вооружении.