Пригожину вернули его миллиарды конфискованных наличных — росСМИ

Основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, которые силовики нашли при обысках в Санкт-Петербурге после попытки мятежа, сообщает Украинская правда.

Как пишет российское издание "Фонтанка", еще воскресным утром 2 июля следствие не собиралось возвращать Пригожину найденные 24 июня при обысках 10 млрд рублей, сотни тысяч долларов и 5 слитков золота, но к вечеру того же дня было принято противоположное решение.

Как известно, после возбуждения уголовного дела по покушению на мятеж в Петербурге проходили обыски на разных объектах, аффилированных Пригожину.

Так, сначала во дворе отеля "Дворец Трезини" была обнаружена старая "Газель", откуда достали десятки коробок с 4 миллиардами рублей, а чуть позже на подземной парковке отеля River Palace из минивэна вытащили еще 80 коробов с 6 миллиардами. Что касается золота и валюты, то их нашли в офисах, связанных с бизнесом Пригожина.

По информации "Фонтанки", к вечеру воскресенья, 2 июля, Евгению Пригожину возвратили всю сумму и ценности. Однако на самой процедуре он не присутствовал. По предварительным данным, главарь "вагнеровцев" находился в Москве.

2 июля за деньгами вместо него приехал его водитель с доверенностью. Журналист издания не в курсе, лично ли водитель грузил и в какую грузовую машину эти деньги — общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах достигает пары тонн.

Также российское издание "Подъём" пишет, что власти Ростова-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК "Вагнер" 90 млн рублей нанесённого ущерба.

Ликвидация последствий вооруженного захвата Ростова произведена, мол, за счёт городского бюджета.