Что известно об антитеррористической операции Израиля в Дженине

Израильские войска второй день проводят антитеррористическую операцию в Дженине на Западном берегу реки Иордан (Палестинская автономия) под названием "Дом с палисадником". По своим масштабам ее уже называют крупнейшей за последние 20 лет, пишет Данила Крамаренко, РБК-Украина.

Хронология первого дня

Операция "Байт ве-Ган" ("Дом с палисадником") началась в ночь на 3 июня. В ней задействованы тысячи израильских военных. Это первая масштабная операция в Дженине с 2002 года. Ее цель - ликвидация террористической инфраструктуры.

По заявлениям Армии обороны Израиля, Дженин стал оплотом террористической деятельности. С начала 2023 года из этого района было совершено более 50 обстрелов в северной Самарии.

Около 01:00 (3 июля) в Дженин вошли бригада "Голани", десантники, другие спецподразделения, а также сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила об ударах по штабу террористических группировок в лагере беженцев и силам боевиков "Дженинского батальона". Атаки осуществлялись с применением беспилотников и армейской авиации.

Сам город оперативно заблокировали, часть районов были обесточены. Палестинская сторона заявила, что сотни боевиков взялись за оружие, а местные жители пытались препятствовать ЦАХАЛу возведением баррикад.

Ближе к утру стало известно о задержании нескольких подозреваемых в терроризме. Главари организаций ХАМАС и "Исламский джихад" выступили с призывом к вооруженной борьбе в Дженине и других районах Палестинской автономии. Эта операция получила название "Доблесть Дженина".

В течение нескольких часов велась перестрелка с боевиками, которые забаррикадировались в мечети. В совместном заявлении для прессы ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о выявлении лабораторий по производству взрывных устройств, а также изъятии сотен готовых бомб и самодельной ракетной установки.

All of these illegal explosives and weapons were confiscated today in the Jenin Camp. They were being stored in exclusively civilian areas, with complete disregard for the people living around. We will continue operating to neutralize the threat of terrorism from the area of… pic.twitter.com/Rt8FiHCMfH — Israel Defense Forces (@IDF) July 3, 2023

По состоянию на вечер сообщалось о ликвидации восьми боевиков. По данным палестинского минздрава, еще более 80 человек получили ранения. Израильская сторона отчиталась об уничтожении нескольких штабов террористов.

Также стало известно о массовой эвакуации гражданских. Как заявили в Красном Полумесяце, по требованию Израиля за первый день операции были эвакуированы около 3000 мирных жителей.

Что происходит сейчас

В ночь на 4 июля произошли столкновения с военными в окрестностях Рамаллы и Шхема. Лидеры палестинских фракций, в том числе военных структур ХАМАСа, "Исламского джихада" и ФАТХ, объявили "объединенное сопротивление" на всей территории Палестинской автономии, включая сектор Газы.

Фактически они объявили новый этап интифады - организованного восстания против Израиля. Это означает рост угрозы терактов в Иудее и Самарии (территории с израильскими поселениями на Западном берегу реки Иордан), а также на территории Израиля, и ракетных ударов из Газы.

По состоянию на утро 4 июля Армия обороны отчиталась о задержании 120 подозреваемых в причастности к терроризму. Пресс-секретарь ЦАХАЛа Даниэль Хагари добавил, что в центре Дженина осталось около 10 намеченных целей. Также была уничтожена подземная шахта, которую боевики использовали в роли склада.

Западные медиа также публикуют кадры последствий операции в Дженине.

#Jenin this morning -filmed by the BBC’s Jimmy Michael pic.twitter.com/McPyEQG6TO — Tom Bateman (@tombateman) July 4, 2023

На фоне антитеррористической операции примерно в 25 арабских населенных пунктах в Израиле вспыхнули беспорядки. В частности, в Абу Дисе возле Иерусалима взрывом ранило двух представителей пограничной полиции, а в Шуафате и Каландии пограничников забрасывали камнями и "коктейлями Молотова".

В арабском секторе Израиля объявлена забастовка, закрыты почти все арабские магазины и лавки, рестораны и кафе в Старом городе Иерусалима. Протест против операции поддержали арабы в Акко, Хайфе, Яффо и других городах.

По уточненным данным, по состоянию на сейчас известно о ликвидации 10 боевиков. Из-за угрозы ракетных ударов повышена готовность армии на границе с сектором Газа, а также в Иудее и Самарии. На дорогах выставили дополнительные блокпосты и усилили патрулирование.

Как заявил Даниэль Хагари, операция может завершиться в ближайшие дни, и это быстрее, чем предполагалось ранее. Он отметил, что на утро 4 июля отработано большинство целей с меньшим сопротивлением, чем ожидала израильская разведка.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху считает, что операция в Дженине изменит ситуацию с борьбой с терроризмом на Западном берегу.

"В последние месяцы Дженин стал убежищем для терроризма - мы покончим с этим… Мы делаем это, сочетая силу и внезапность" , - отметил он и добавил, что армия действует с минимальным ущербом для гражданских.

В ответ палестинский лидер Махмуд Аббас прекратил сотрудничество в сфере безопасности. По его словам, ранее достигнутые договоренности "больше не имеют обязательной силы".

На этом фоне во второй половине дня в Тель-Авиве был совершен автомобильный теракт. По предварительным данным, пострадали не менее 5 человек, а террорист нейтрализован. Ответсвенность за теракт взяла группировка ХАМАС.

Что известно о Дженине

Город расположен на севере Западного берега реки Иордан (Палестинская автономия). На его территории с 1953 года находится лагерь беженцев, который впоследствии стал центром террористической деятельности. Сами палестинцы называют его "столицей мучеников", а израильтяне - "осиным гнездом".

Это квартал Дженина с высокой плотностью населения и тяжелыми условиями для жизни. По оценкам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA), на территории в 0,42 квадратных километра проживают около 14 тысяч человек.

Дженин, который называют оплотом террористов, находится на севере Западного берега реки Иордан (инфографика The Guardian)

Лагерь является оплотом "Исламского джихада", ХАМАСа и террористического крыла ФАТХ. Во время предыдущей масштабной операции в апреле 2002 года здесь погибли не менее 52 палестинских боевиков и гражданских, а также 23 израильских солдат.

Как реагируют в мире

Гуманитарные агентства ООН обеспокоены масштабами операции в Дженине и ограничениями на доступ местных жителей к медицинской помощи.

"Мы встревожены масштабами воздушных и наземных операций, которые проводятся в Дженине на оккупированном Западном берегу, а также авиаударами по густонаселенному лагерю беженцев" , - заявила официальный представитель гуманитарного офиса ООН Ванесса Хугенин.

По ее словам, службам быстрого реагирования не позволяют войти в лагерь беженцев.

Тем временем администрация президента США внимательно следит за развитием событий и выражает поддержку силам безопасности Израиля в защите своего народа от ХАМАСа, "Исламского джихада" и других террористических групп. Государственный департамент призывает Израиль сделать все возможное, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

"Сегодняшние события еще раз подчеркивают необходимость совместной работы израильских и палестинских сил безопасности для улучшения ситуации с безопасностью на Западном берегу" , - говорится в заявлении Госдепа.

Исламский мир выступил с осуждением действий Израиля. МИД Египта выпустил заявление с призывом к международным органам вмешаться в ситуацию. Представитель МИД Иордании Синан аль-Маджали назвал операцию "нарушением гуманитарного права и обязательств израильской оккупации".

Генсек Лиги арабских государств Ахмед Абдул Гейт считает, что Израиль ударами по Дженину якобы прибег к коллективной мести, которая приведет к дальнейшей эскалации. А Иран не упустил возможность обвинить его в "государственном терроризме".