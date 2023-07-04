В Швейцарии впервые проверяют обход санкций против нефти из РФ

У властей Швейцарии возникли вопросы к местному нефтетрейдеру Paramount после того, как в медиа появились публикации о возможной причастности компании к обходу санкций против России. Об этом пишет Financial Times, сообщает Лига.Бизнес.

Компания Paramount Energy & Commodities SA со штаб-квартирой в Женеве создана трейдером Нильсом Троостом.

В прошлом году она перевела свои операции с российской нефтью на дубайскую фирму с почти идентичным названием Paramount Energy & Commodities DMCC, которая, по данным FT, стабильно игнорировала установленный Большой семеркой (G7) ценовой предел на российскую нефть – $60 за баррель.

Швейцарский регулятор SECO потребовал пояснений от Paramount SA, но компания ответила, что она ни при чем: все сделки с российской нефтью прекратили задолго до появления ценовых ограничений, а Paramount DMCC, хоть и "дочка", но совершенно отдельное юридическое лицо с независимым менеджментом.

В SECO отказались комментировать расследование относительно Paramount, но FT указывает, что оно само по себе знаковое – это едва ли не первый известный случай, когда власти европейской страны проверяют соблюдение санкционного режима в отношении российской нефти.

В письме SECO спрашивала, торговала ли Paramount российской нефтью после 5 декабря и по какой цене, владеет ли кто-то непосредственно или косвенно акциями Paramount SA и Paramount DMCC, обменивались ли компании финансовыми средствами — кредитами или дивидендами в период с марта 2022 года.