Россияне обстреляли Первомайский в Харьковской области, 12 пострадавших — ОВА

Россияне нанесли удар по городу Первомайский в Харьковской области, по предварительной информации, пострадали 12 человек, из них пятеро — дети, уничтожены машины и повреждены дома, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов.

"В городе Первомайский около 13:35 прогремел взрыв. По предварительной информации, обстрел был произведен фугасным снарядом. В результате произошло возгорание нескольких автомобилей на парковке. Сейчас предварительно известно о 12 пострадавших, из которых 5 детей" , — сообщил Синегубов.

На месте находятся соответствующие специалисты, а также оказывают помощь медики.

Отметим, что сегодня в Первомайском прощаются с погибшим военнослужащим Олегом Фадеенко (позывной "Малыш"), умершим в госпитале от тяжелого ранения, полученного под Бахмутом.

Взрыв в городе раздался через полчаса после начала панихиды.